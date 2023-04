"Rising Star" Thijs De Ridder staat op lijst voor NBA-draft: "Wil mijn naam op de kaart zetten"

Met Rising Star of the Year en de Sixth Man-trofee - als beste invaller van het seizoen - op zak, wil Thijs De Ridder nu werk maken van zijn toekomst.

Het 20-jarige supertalent van Antwerp Giants doet mee aan de prestigieuze NBA-draft, waarbij de grootste talenten van de wereld strijden in een plekje bij een van de 30 teams.

Al koestert De Ridder die hoop niet echt: "Ik schat de kans niet zo hoog in dat het lukt. Mocht ik toch gedraft worden, is de keuze snel gemaakt. Met allemaal topcoaches werken in de Verenigde Staten, lijkt me een unieke ervaring."