Hoe “Amerikaanse” basketbalclub Luik de BNXT League probeert te gijzelen

We zijn nog maar 2 speeldagen ver in de nieuwe BNXT-basketbalcompetitie en Luik dreigde gisteren met een bizar statement in zijn volgende uitmatch, op 28 oktober tegen de Giants, verstek te laten gaan. Het klaagt op die manier “de partijdige arbitrage” aan. Wat is er aan de hand? Sporza Daily zocht het uit met basketbaljournalist Maarten Weynants en Liga-manager Wim Van de Keere.

Luik won zijn eerste match thuis tegen Bergen, maar verloor de tweede op het veld van Charleroi. Anthony Cambo, de zoon van de Amerikaanse eigenaar Ernie Cambo, werd toen met 5 persoonlijke fouten uitgesloten na protest bij de arbiter.



Weynants wuift de aantijgingen van Luik alvast weg. “Die lijken mij helemaal niet correct. Ze hebben het dan over alleen maar de “import players”, de Amerikanen, en dan nog alleen in uitwedstrijden. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Dit is niet aan het gebeuren.”



“We zijn nog maar 2 wedstrijden ver. Ik was bij de thuismatch Luik-Bergen en aan beide kanten was iedereen tevreden over de arbitrage. Die was ook gewoon goed."



"Bij die tweede match, die Luik verloor op Charleroi, was blijkbaar wel van alles aan de hand en zouden ze een beetje benadeeld zijn geweest. Dat kan gebeuren.”



“Anthony Cambo, de zoon van de voorzitter, had 5 fouten na 18 minuten. Misschien heeft het daarmee te maken dat ze nu zo protesteren tegen de Belgische arbitrage.”

Anthony Cambo, de zoon van de voorzitter, heeft zijn plaats niet in het team. Vorig seizoen werkte hij zijn tweepunters af aan 28%, dat is erbarmelijk. Dit seizoen nam hij al 10 shots, eentje ging daarvan binnen. Basketbaljournalist Maarten Weynants

Het duidt op een emotionele beslissing van eigenaar en investeerder Ernie Cambo en die lijkt hij al langer te maken.



Want volgens Weynants heeft zoonlief zijn plaats niet in het team en al zeker niet als basisspeler: “Vorig seizoen heeft hij 24 matchen gespeeld en is hij nooit gestart."



"Dit jaar startte hij onder de nieuwe Amerikaanse coach al 2 keer én mocht hij ook blijven staan in money time. Vorig jaar werkte hij zijn tweepunters af aan 28%, dat is erbarmelijk. Dit seizoen heeft hij 10 shots genomen en maar eentje ging daarvan binnen. Dat is schieten aan 10%."



"Als je hem daarbij ziet lopen, lijkt het dat hij zijn plaats niet heeft op het terrein. Het lijkt alsof iemand uit provinciale komt en die ploeg komt depanneren.”



“Geen enkele club in België zou die jongen een profcontract geven.”

Liga-bestuurder dacht in eerste instantie aan grap

Maar dus wel zijn vader bij Luik. Die steekt zijn centen sinds vorig jaar december in Luik en daar was toen ook al heel wat om te doen.



“Hij heeft de club in eerste instantie gered van het faillissement”, legt Weynants uit. “Ik hoorde dat Luik het einde van dat seizoen niet zou halen. Hij betaalde de schulden meteen af en verhuisde weer van Hoei naar de mooie Country Hall in Luik."



"Hij heeft Amerikanen gebracht, een Amerikaanse coachingstaf en dit seizoen ook geïnvesteerd in Belgen. Kevin Tumba was er al, maar met Olivier Troisfontaines en Manu Lecomte zijn er nu 3 topbelgen."



"Die laatste speelde nog nooit in België en was een echte toptransfer. Een topploeg leek in de maak.”



Na een positieve start is de megalomanie bij Luik misschien in overdrive gegaan, want de klacht lijkt op niet veel gebaseerd en is eenzijdig de wereld ingestuurd.

Ik heb van de meeste clubs alleen positieve reacties gekregen op de sancties die wij hebben opgelegd. Liga-manager Wim Van de Keere