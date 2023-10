Een 2,24m grote "alien" uit Frankrijk, de NBA Cup én een Belg: dit is wat nieuw NBA-seizoen in petto heeft

NBA-vooruitblik in een notendop:

Uitkijken naar een Belg: "Hij heeft zoveel kwaliteiten"

De 23-jarige Toumani Camara werd in juni nog gedraft door Phoenix , maar werd vorige maand door de Suns al doorgesluisd naar Portland . In de jonge ploeg van de Trail Blazers zal onze landgenoot mogelijk meer kansen krijgen dan bij titelpretendent Phoenix.

Met de Lakers veroverde Mbenga in 2009 en 2010 ook 2 keer de titel, al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat zijn aandeel daarin beperkt was.

We hebben weer een Belg in de NBA! Toumani Camara is pas de 2e landgenoot in de NBA, na Didier Mbenga. Die verdedigde tussen 2004 en 2011 de kleuren van Dallas, Golden State, LA Lakers en New Orleans.

"Toumani is echt een competitiebeest. Hij speelt zonder angst en gaat er volledig voor. Daar houden we van. Je weet dat hij zich helemaal zal smijten wanneer hij op het veld staat."

De NBA is onvoorspelbaar, maar in de voorbereiding maakte Camara alvast indruk. Met zijn sterke verdediging en zijn scores op de juiste momenten heeft hij nu al de harten van de Portland-fans veroverd .

Camara heeft zeker goeie punten gescoord bij de coaching staff, maar het is nog afwachten wat zijn precieze rol zal zijn eenmaal alles op volle toeren draait. Als de voorbereiding een voorsmaakje was van wat nog komt, mogen Belgische NBA-fans zich in elk geval opmaken voor veel " Toumani Highlights ".

Een veelbelovende start, al biedt het op dit moment geen enkele garantie voor het reguliere seizoen. Camara's toughness spreekt wel in zijn voordeel. "Ik stap op het veld en ik geef alles. Dat is wie ik ben", zegt de Belg. "Ik wil gewoon spelen en me amuseren op het veld."

In de voorbereiding speelde Camara in 4 matchen gemiddeld zo'n 14 minuten. Daarin was hij gemiddeld goed voor 6,8 punten, 2,8 rebounds en 2 assists per wedstrijd.

Victor Wembanyama, een alien uit Frankrijk

Zelfs voor San Antonio-coach Gregg Popovich, een van de beste coaches in de NBA-geschiedenis, is het een ontdekkingstocht. "Ik weet nog niet hoe we hem zullen uitspelen", zei hij onlangs. "We zoeken nog uit of hij beter rendeert rond de driepuntlijn of toch dichter bij de ring. Ik denk een beetje van allebei."

Het is van LeBron James in 2003 geleden dat er nog een speler met zoveel hype de NBA is binnengekomen. De hype werd eerder dit jaar nog aangewakkerd door LeBron himself, die Victor Wembanyama omschreef als een "alien": buitenaards.

We moeten nog uitzoeken in welke situaties we het meest kunnen profiteren van zijn kwaliteiten.

Het potentieel van " Wemby " staat buiten kijf , het wordt vooral afwachten in welke mate zijn frêle lichaam de opeenvolging van wedstrijden in de NBA zal verteren. Als de Fransman fit kan blijven, mogen de verwachtingen misschien wel effectief buitenaards hoog zijn.

In de eerste oefenwedstrijden van de Spurs kon Wembanyama in elk geval de verwachtingen inlossen. De jonge Fransman imponeerde met dunks, driepunters en blockshots.

"We moeten nog uitzoeken in welke situaties we het meest kunnen profiteren van zijn kwaliteiten. Ik weet zelfs niet of hij dat zelf eigenlijk weet. Maar hij is een slimme jongen. Misschien komt hij er zelfs eerder achter dan ik."

In-season tournament: een bekercompetitie tijdens het seizoen

Op het eerste gezicht geen onaardig bedrag, maar in een competitie waar het gemiddelde jaarloon zo'n 10 miljoen dollar bedraagt en ruim 40 spelers komend seizoen meer dan 30 miljoen dollar zullen opstrijken, is 500.000 dollar zakgeld. Het zal dus toch vooral van het eergevoel van de spelers moeten komen.

Het in-season tournament moet zorgen voor wat extra piment in de eerste maanden van de reguliere competitie. De NBA hoopt met het nieuwe bekertoernooi de competitiviteit in de maanden november en december aan te wakkeren en zo ook extra kijkers (lees: extra inkomsten) te lokken.

Het toernooi gaat van start op 3 november, de halve finales en de finale vinden begin december plaats in Las Vegas. Op 9 december weten we wie de allereerste winnaar wordt van de NBA Cup.

Minder rust voor de sterren

Maar load management was en is een doorn in het oog van de NBA-bonzen en ook heel wat fans: je zult maar een duur ticket gekocht hebben om je favoriete speler aan het werk te zien en net die dag kiest hij ervoor een snipperdag te nemen.

Maar in een competitie met alleen al in het reguliere seizoen 82 wedstrijden ligt de belasting erg hoog. De voorbije jaren kozen heel wat topspelers er dan ook voor om af en toe eens een match over te slaan, het zogenoemde "load management".

Dit gaat vooral over de fans. Het uitgangspunt is dat je speelt wanneer je als speler fit bent.

Daar moet vanaf dit seizoen verandering in komen door de "Player Participation Policy", kortweg PPP. De nieuwe regel moedigt teams aan om hun sterspelers zoveel mogelijk te laten spelen.



Het is vanaf nu verboden om 2 sterspelers in dezelfde wedstrijd te laten rusten. Wie de laatste 3 jaar verkozen werd tot All-Star of in een All NBA-team, wordt beschouwd als zo'n sterspeler. In totaal gaat het dit seizoen om 49 spelers, al hebben slechts 15 clubs meer dan één sterspeler in hun team.

"Dit gaat vooral over de fans," zegt NBA-baas Adam Silver. "Het load management liep de jongste jaren uit de hand. We verwachten niet dat spelers door een blessure heen spelen en we zeggen ook niet dat ze nooit mogen rusten, maar het uitgangspunt is wel dat je speelt wanneer je fit bent."