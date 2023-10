Toumani Camara staat te popelen om stempel te drukken in eerste NBA-seizoen: "Wil mijn plek afdwingen"

Na een bewogen zomer is Toumani Camara klaar voor het belangrijkste hoofdstuk in zijn carrière tot dusver.

De Belg was deel van een trade en ruilde zo Phoenix voor het minder zonnige Portland. Maar donkere wolken ziet hij niet hangen boven zijn NBA-avontuur.

"Het preseason was niet altijd even makkelijk", geeft de Belg toe aan de vooravond van het nieuwe seizoen. "Je denkt wel na waarom je verwikkeld raakte in een trade."

"Ook op het veld moest ik me aanpassen op fysiek en mentaal vlak. En ik moest heel wat systemen onder de knie krijgen. Al verliep het voorlopig erg goed in wedstrijden."

In de voorbereiding toonde de 23-jarige small forward zich geregeld met goede shots en sterke verdedigende acties.

"Kijk, ik had plezier op het veld. Dat was het belangrijkste."