Racing Genk zet titel van 25 jaar geleden in de verf en knokt voor Europees voetbal tegen Antwerp

0-1 in heenmatch, Genk speelt voor Europees ticket

Op de 2e speeldag in deze play-offs maakte Ait El Hadj kort voor de rust de enige treffer van de heenmatch. Toen leek Genk nog bovenaan mee te doen, maar daarna ging die droom in rook op.



Genk is teruggezakt naar de 5e plaats. Op 2 punten van de 4e plaats van Cercle en met 5 punten meer dan Antwerp.



De 4e krijgt een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League, de 5e bekampt AA Gent in een barrageduel voor eenzelfde ticket.