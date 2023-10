Max Verstappen snoert race-ingenieur de mond: "Niet praten in de remzone!"

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase staan bekend voor hun speciale band tijdens de race. De race-ingenieur geeft Verstappen vaak tegengas over de boordradio.

Maar tijdens de GP van de Verenigde Staten was er een nieuwe episode. Verstappen had al een paar keer geklaagd over zijn remmen en was daar heel uitgesproken over: "Ze zijn niets waard".

Toen Lambiase twee keer informatie via de boordradio gaf, werd hij brutaal de mond gesnoerd door de wereldkampioen. "Stop met te praten tijdens het remmen" en "Niet praten in de remzone" kreeg Lambiase te horen.

Het leek alsof Lambiase er na de race een beetje genoeg van had, toen hij tegen Verstappen "tot vrijdag" zei. Maar teambaas Christian Horner - die het duo al vergeleek met een getrouwd koppel - drukte de geruchten meteen de kop in. "Het was geen codetaal of zo, Gianpiero neemt vandaag een vlucht terug naar Engeland."