"Schrap het hele concept": Max Verstappen kan in sprintrace F1-geschiedenis schrijven, maar wil hij dat wel?

De kers op de taart moet blinken. Max Verstappen heeft zich de afgelopen dagen afgevraagd hoe hij wereldkampioen wil worden. Met een 6e plek in de sprintrace kan hij geschiedenis schrijven. Al liet de Nederlander in het verleden al optekenen dat hij allerminst fan is van het concept. En dus rijst de vraag: neemt hij zaterdag een snipperdag of viert hij dan al zijn derde titel?