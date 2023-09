Wanneer is Max Verstappen wereldkampioen?

Volgend weekend in Japan? Neen

Dat is onmogelijk. In Japan kan hij er hoogstens 26 verdienen: 25 punten voor de zege en 1 voor de snelste ronde.

Na zijn 5e plaats in de GP van Singapore leidt Max Verstappen met een comfortabele voorsprong van 151 punten op zijn ploegmaat Sergio Pérez.

Vorig jaar won Max Verstappen in Japan.

Begin oktober in Qatar? Ja

Een race later kan Max Verstappen wel zijn derde wereldtitel op zak steken. In Qatar krijgt hij zelfs twee kansen (afhankelijk van het resultaat in Japan).

Zaterdag 7 oktober staat in de Golfstaat een sprintrace op het programma. Sluit hij die af met een voorsprong van 172 punten in het WK, dan heeft Verstappen prijs.

Een dag later maakt Verstappen nog meer kans. Na de Grote Prijs van Qatar heeft de Nederlander voldoende aan een bonus van 146 punten op WK. En die voorsprong heeft Verstappen nu al op zak.

Wereldkampioen in Qatar? Het is het meest waarschijnlijke scenario. En anders wordt het Texas, Mexico, Brazilië, Las Vegas of Abu Dhabi.