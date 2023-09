Max Verstappen is klaar om draad weer op te pikken: Nederlander parkeert zich op de pole in Japan

McLaren moest in de kwalificaties van de GP in Japan slechts een man voor zich dulden: de onvermijdelijke Max Verstappen. De Nederlander bleef op het Suzuka International Racing Course autoritair voor het duo Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen kan dit weekend nog geen wereldkampioen worden, maar ligt alvast in poleposition om zijn 13e zege te boeken.