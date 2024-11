Loopt Red Bull fikse financiële bonus mis? Dit staat nog op het spel in GP van Qatar

McLaren ligt nog steeds in polepositie en kan dit weekend al de strijd beslechten. Dan moet het zijn voorsprong van 24 punten op Ferrari nog uitbreiden met 21 punten om zeker te zijn. In de slotrace in Abu Dhabi vallen nog maximaal 44 punten te rapen.

Met een verschil van 53 punten tussen de drie renstallen kan het er na dit weekend alweer helemaal anders uitzien. In Qatar - met ook een sprintrace - is namelijk de volle buit van 59 punten te verdienen.

One down, one to go. Max Verstappen heeft Red Bull in Las Vegas de wereldtitel bezorgd, maar voor een tweede titelfeestje is nog wat meer werk.

In de slotraces in Qatar en Abu Dhabi doen Max Verstappen en Sergio Perez er dus maar beter alles aan om nog wat op te klimmen op de ladder.

"Voor onze medewerkers is het een teleurstelling, omdat ze hun bonussen niet zullen ontvangen", zei Red Bull-adviseur Helmut Marko al. "Die zijn namelijk afhankelijk van onze positie in het constructeurskampioenschap."

In plaats van ruwweg 140 miljoen dollar voor de kampioen - wat ongeveer overeenkomt met het budgetplafond in de F1 - zou Red Bull het dan met 20 miljoen dollar minder moeten stellen.

Voor Red Bull zou een 3e plek in de eindstand een stevige domper zijn, ook financieel. Niet de wereldtitel, wel de constructeurstitel brengt namelijk het meeste geld in het laatje voor de teams.

Geen financiële cadeautjes onder de kerstboom voor de Red Bull-medewerkers? Helmut Marko windt er geen doekjes wie volgens hem daarvoor de hoofdschuldige is.

"We moeten twee rijders hebben die in de punten hebben", wijst hij weinig subtiel naar Sergio Perez. "Max heeft ruim 200 punten voorsprong op Sergio."

Het verschil in de puntenoogst van Max Verstappen (403 punten) en Sergio Perez (152 punten) is inderdaad pijnlijk. In de laatste 7 races sprokkelde de Mexicaan amper 12 punten. Zijn puntje in Las Vegas was het eerste in 3 races.

Perez heeft nog twee races om zich te bewijzen, want de mogelijke opvolgers staan al te trappelen. Yuki Tsunoda eindigde in Las Vegas voor de 2e keer op rij in de top 10 voor RB en ook ploegmaat Liam Lawson maakt indruk sinds hij overnam van Ricciardo. Zelfs Franco Colapinto (Williams) is een optie.

Met een mooi kerstcadeautje voor het team kan Perez misschien nog wat extra tijd kopen.