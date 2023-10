Max Verstappen wereldkampioen op een zaterdag? Deze F1-coureurs gingen hem voor

Morgen staat in Qatar een sprintrace op het menu. Een 6e plaats volstaat voor Max Verstappen om zijn derde wereldtitel op een rij te vieren.

Het WK Formule 1 wordt lang niet elk jaar op een zaterdag beslist, maar een unicum is het ook niet.

Nelson Piquet, de vader van Verstappens partner Kelly, won zelfs twee keer het WK op een zaterdag.

De eerste keer in Las Vegas op zaterdag 17 oktober 1981. Ook twee jaar later was de Braziliaan zeker van de wereldtitel op een zaterdag: op 15 oktober 1983 in Zuid-Afrika.

Nog straffer, ook Piquets derde en laatste Formule 1-titel pakte hij niet op een zondag. In 1987 kon hij al op een vrijdag het kampioenschap vieren.

Zijn concurrent en Williams-ploegmaat Nigel Mansell was in Japan gecrasht tijdens de trainingen en kon de grand prix niet rijden.