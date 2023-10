Max Verstappen blinkt zijn wereldtitel op met autoritaire zege in Qatar, McLarens mogen mee op podium

Uit angst voor ontploffende banden greep regelgever FIA nog voor de race in Qatar in. Een setje banden mocht niet langer dan 18 ronden meegaan, waardoor een driedubbele pitstop verplicht was voor elke rijder.

Dat betekende ook dat de F1-rijders niet al te spaarzaam moesten omgaan met hun banden. Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton probeerden dan ook in de eerste bocht voorbij polesitter Max Verstappen te raken.

Het had catastrofale gevolgen: Hamilton probeerde iets te roekeloos buitenom te gaan en botste met ploegmaat Russell. Via de boordradio sakkerde de zevenvoudige wereldkampioen nog, maar via Twitter liet de Brit weten dat het "100 procent zijn fout" was.

Het was lange tijd de enige opwinding in een race, waarin Verstappen eenvoudig de dans leidde. Met de vele pitstops was het niet altijd eenvoudig om te volgen, maar de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris legden beslag op de overige twee podiumplaatsen.

Verstappen zette het kwaliteitsverschil met Sergio Perez nog eens extra in de verf door zijn ploegmaat te dubbelen. Na een alweer foutloze race stak de wereldkampioen zijn 14e zege op zak, een mooie kers op zijn kampioenentaart.

Russell werd na een knappe inhaalrace nog 4e, al had er meer in gezeten zonder de dramatische start. Leclerc vervolledigde als enige Ferrari-rijder de top 5, want Carlos Sainz was door mechanische problemen niet kunnen starten.

Dat het bochtige circuit van Qatar een slopende race opleverde, bevestigde nummer 2 Piastri nog eens na de finish. "Dit was mijn zwaarste race tot nu toe", zei de rookie van McLaren. Logan Sargeant haalde zelfs het einde van de race niet, omdat hij zich onwel voelde.