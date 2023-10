De honger is nog niet gestild: Max Verstappen domineert de sprintrace in Verenigde Staten

Vrijdag had Max Verstappen een opdoffer moeten verwerken toen zijn snelste ronde in de kwalificaties werd geschrapt. Zo moet hij zondag in de GP op het circuit in Austin vanaf de zesde plaats vertrekken.

Maar dat betekent niet dat hij de zege uit zijn hoofd moet zetten, want in de sprintrace toonde de drievoudige wereldkampioen de snelheid van zijn Red Bull.

De 26-jarige Nederlander leidde van start tot finish en had na negentien ronden meer dan negen seconden voor op de Brit Lewis Hamilton (Mercedes). De Monegask Charles Leclerc (Ferrari), die zondag vanop de pole aan de Grand Prix begint, werd derde.

Het enige spannende moment in de sprintrace was bij de start. Leclerc drong na een goeie start aan bij Verstappen, maar die hield de binnenkant van de eerste bocht goed gesloten. Hamilton profiteerde daarvan om naar plaats 2 door te schuiven. De posities voor het podium lagen meteen vast.

De zege leverde Verstappen nog eens acht WK-punten op, maar de Nederlander was al langer zeker van een derde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1. Tot nu won hij veertien van zeventien Grands Prix en drie van vijf sprintraces.