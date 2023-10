Ook een inhaalrace kan Max Verstappen niet tegenhouden: hij wint ook in de Verenigde Staten

De GP van de Verenigde Staten in een notendop

Max Verstappen kan ook winnen vanaf plaats 6

Met Max Verstappen op startplaats 6 droomden Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton van de zege. De beste start was voor Norris, die voorbij de Ferrari van Leclerc naar de koppositie zoefde.

Verstappen pakte zijn inhaalrace geduldig aan. Hij rukte langzaam op en na de eerste pitstops nam hij halfweg de race de leidersplaats over van Norris. Mercedes koos ervoor om de eerste pitstop van Lewis Hamilton uit te stellen.

Dat sloeg de zevenvoudige wereldkampioen eerst terug, maar dat gaf hem wel de kans om in de slotfase aan te vallen op mediumbanden. Verstappen was - ondanks remproblemen - te ver weg, maar Norris kreeg hij wel nog te pakken.

Verstappen hield 2 seconden over op Hamilton, de Nederlander reed voor de 15e keer in 2023 als eerste over de finish. Dankzij de tweede plaats zet Hamilton nog wat meer druk op Sergio Perez voor de tweede plaats in de WK-stand.