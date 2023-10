Olympisch schaatskampioen Bart Swings krijgt dit jaar de Nationale Trofee voor Sportverdienste

Bart Swings draait al jaren mee aan de wereldtop in het schaatsen. Vorig jaar zette hij de kroon op het werk met olympisch goud op de massastart in Peking. Dat was nog maar de tweede gouden medaille op de Winterspelen voor ons land, de vorige was in het kunstschaatsen in 1948.





Na zijn olympisch goud pakte Swings nog een tweede keer brons op het WK allround. Dit jaar slaagde hij erin om op de massastart alle titels te verenigen: hij was ook op het EK en WK de beste.