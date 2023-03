Bart Swings sluit WK af met 6e plaats op 1.500m na goud op massastart en brons op 5km

clock 14:39 14 uur 39. Ik ben tevreden met de wedstrijd die ik schaats en het resultaat. Ik had wel een lastige, slapeloze nacht door de adrenaline. Daarom liet ik de 10 km lopen, dat is niet mijn gewoonte, maar het was de betere keuze. Bart Swings. Ik ben tevreden met de wedstrijd die ik schaats en het resultaat. Ik had wel een lastige, slapeloze nacht door de adrenaline. Daarom liet ik de 10 km lopen, dat is niet mijn gewoonte, maar het was de betere keuze. Bart Swings

clock 14:36 14 uur 36. Bart Swings: "Jammer dat ik 10 km laat lopen, maar ik had lastige nacht". Bart Swings: "Jammer dat ik 10 km laat lopen, maar ik had lastige nacht"

clock 14:30 14 uur 30. Tas 22e op 1.500 meter. Sandrine Tas heeft als laatste Belgische het ijs gekleurd in Heerenveen. Ze eindigde 22e op de 1.500 meter. Met 2'01"42 was ze bijna 8 seconden trager dan de Nederlandse laureate Antoinette Rijpma-de Jong (1'53"54). . Tas 22e op 1.500 meter Sandrine Tas heeft als laatste Belgische het ijs gekleurd in Heerenveen. Ze eindigde 22e op de 1.500 meter. Met 2'01"42 was ze bijna 8 seconden trager dan de Nederlandse laureate Antoinette Rijpma-de Jong (1'53"54).

clock 13:42 13 uur 42. Bart Swings sluit WK af met 6e plaats op 1.500m. Bart Swings heeft in zijn laatste optreden in Thialf afgewerkt. Hij pakte de 6e plaats op de 1.500m. Onze landgenoot kwam in de Thialf Arena in actie tijdens de negende rit, naast de Noor Peder Kongshaug, die kort voor het einde ten val kwam. Swings finishte in 1'44"93. Zijn persoonlijk record bedraagt 1'42"48. Het goud ging met 1'43"59 naar de jonge Amerikaan Jordan Stolz. Die haalde het voor de Nederlanders Kjeld Nuis (tweede op 0"23) en Thomas Krol (derde op 0"71), respectievelijk olympisch kampioen en titelverdediger in de discipline. Stolz, pas 18, won eerder ook al de 500 en 1.000 meter en is de ster van dit WK. Hij is de eerste man die 3x individueel goud pakt op het WK afstanden. Bart Swings won zaterdag goud in de massastart, de discipline waarin hij ook olympisch kampioen is, en had donderdag al brons veroverd in de 5.000 meter. De 10 km laat hij schieten. De tank is leeg. . Bart Swings sluit WK af met 6e plaats op 1.500m Bart Swings heeft in zijn laatste optreden in Thialf afgewerkt. Hij pakte de 6e plaats op de 1.500m.



Onze landgenoot kwam in de Thialf Arena in actie tijdens de negende rit, naast de Noor Peder Kongshaug, die kort voor het einde ten val kwam. Swings finishte in 1'44"93. Zijn persoonlijk record bedraagt 1'42"48.



Het goud ging met 1'43"59 naar de jonge Amerikaan Jordan Stolz. Die haalde het voor de Nederlanders Kjeld Nuis (tweede op 0"23) en Thomas Krol (derde op 0"71), respectievelijk olympisch kampioen en titelverdediger in de discipline.



Stolz, pas 18, won eerder ook al de 500 en 1.000 meter en is de ster van dit WK. Hij is de eerste man die 3x individueel goud pakt op het WK afstanden.



Bart Swings won zaterdag goud in de massastart, de discipline waarin hij ook olympisch kampioen is, en had donderdag al brons veroverd in de 5.000 meter.



De 10 km laat hij schieten. De tank is leeg.

clock 13:41 13 uur 41.

clock 13:40 13 uur 40.

clock 05-03-2023 05-03-2023.

clock 18:26 18 uur 26. Sandrine Tas: "Getoond wat ik in mijn mars heb". Sandrine Tas: "Getoond wat ik in mijn mars heb"

clock 17:45 17 uur 45. Vosté opgelucht na 8e plek: "Niet makkelijkste seizoen". Vosté opgelucht na 8e plek: "Niet makkelijkste seizoen"

clock 17:28 17 uur 28. Tas 6e op massastart. De Nederlandse Marijke Groenewoud zorgt voor een thuisfeestje op de massastart. Met een gewaagde vroege uitval verraste ze iedereen. Zeker wanneer ze haar voorsprong vasthield en de wereldtitel greep. Sandrine Tas beleefde een rollercoaster van een wedstrijd. Van de kop naar de staart, de Belgische heeft op elke positie kort vertoefd. Uiteindelijk strandt ze met haar eindsprint op een 6e stek. . Tas 6e op massastart De Nederlandse Marijke Groenewoud zorgt voor een thuisfeestje op de massastart. Met een gewaagde vroege uitval verraste ze iedereen. Zeker wanneer ze haar voorsprong vasthield en de wereldtitel greep.

Sandrine Tas beleefde een rollercoaster van een wedstrijd. Van de kop naar de staart, de Belgische heeft op elke positie kort vertoefd. Uiteindelijk strandt ze met haar eindsprint op een 6e stek.

clock 17:17 17 uur 17.

clock 17:06 17 uur 06. Swings pakt goud op massastart! Bart Swings nam van bij het begin van de zestien rondjes de wedstrijd in handen. Eenzame vluchter Michael liet hij vliegen, vanaf een derde positie keek onze landgenoot de kat uit de boom. In ronde 7 vond Swings het welletjes. Hij draafde naar voor en rekende de koploper in. Het sein voor een due Italianen om de Belg even te verdringen. Swings wilde niet dat alle ogen op hem gericht waren en gaf een paar posities prijs. Hij voelde dat de Zuid-Koreaan in zijn zog tegen de vlakte ging, maar had daar geen last van. Met nog 5 ronden op de agenda mengden de Nederlanders zich almaar nadrukkelijker in de debatten. Tot grote vreugde van het Heerenveense publiek, dat Bergsma punten zag sprokkelen. Op plek 4 kwam Swings daarvoor niet in aanmerking. In de voorlaatste ronde achtte de Belg zijn moment gekomen. Met een schicht lanceerde hij zich naar de koppositie. Hij reed met een verschroeiend tempo naar WK goud. De tweede medaille voor Swings. . Swings pakt goud op massastart! Bart Swings nam van bij het begin van de zestien rondjes de wedstrijd in handen. Eenzame vluchter Michael liet hij vliegen, vanaf een derde positie keek onze landgenoot de kat uit de boom.

In ronde 7 vond Swings het welletjes. Hij draafde naar voor en rekende de koploper in. Het sein voor een due Italianen om de Belg even te verdringen.

Swings wilde niet dat alle ogen op hem gericht waren en gaf een paar posities prijs. Hij voelde dat de Zuid-Koreaan in zijn zog tegen de vlakte ging, maar had daar geen last van.

Met nog 5 ronden op de agenda mengden de Nederlanders zich almaar nadrukkelijker in de debatten. Tot grote vreugde van het Heerenveense publiek, dat Bergsma punten zag sprokkelen. Op plek 4 kwam Swings daarvoor niet in aanmerking.

In de voorlaatste ronde achtte de Belg zijn moment gekomen. Met een schicht lanceerde hij zich naar de koppositie. Hij reed met een verschroeiend tempo naar WK goud. De tweede medaille voor Swings.

clock 17:00 17 uur . Isabelle van Elst (14e op 1.000 meter): "Tevreden, maar nog niet op mijn niveau". Isabelle van Elst (14e op 1.000 meter): "Tevreden, maar nog niet op mijn niveau"

clock 16:57 16 uur 57. De schaatsers melden zich aan de start. Bart Swings draagt de helm met nummer 9. Hij gaat op zoek naar een nieuwe medaille. . De schaatsers melden zich aan de start. Bart Swings draagt de helm met nummer 9. Hij gaat op zoek naar een nieuwe medaille.

clock 16:41 16 uur 41. Zo meteen Swings. Zo dadelijk betreedt Bart Swings de schaatsbaan voor de massastart. Later komt ook Sandrine Tas aan de beurt in dat onderdeel bij de vrouwen. . Zo meteen Swings Zo dadelijk betreedt Bart Swings de schaatsbaan voor de massastart. Later komt ook Sandrine Tas aan de beurt in dat onderdeel bij de vrouwen.

clock 16:41 16 uur 41.

clock 16:37 16 uur 37. Jutta Leerdam domineert op 1.000 meter. De tegenstand weggeblazen. Met 1,23 seconden voorsprong op landgenote Rijpma-De Jong verpulvert Jutta Leerdam de tegenstand in Heerenveen. Ze klokte als slotrijdster een tijd van 1'13"03. Landgenote Isabelle Van Elst was met 1'16"52 goed voor een 14e plek. . Jutta Leerdam domineert op 1.000 meter De tegenstand weggeblazen. Met 1,23 seconden voorsprong op landgenote Rijpma-De Jong verpulvert Jutta Leerdam de tegenstand in Heerenveen. Ze klokte als slotrijdster een tijd van 1'13"03. Landgenote Isabelle Van Elst was met 1'16"52 goed voor een 14e plek.

clock 16:37 16 uur 37. Jutta Leerdam

clock 15:20 15 uur 20. Ook Tas naar finale massastart. Sandrine Tas volgde het voorbeeld van Swings. Met een 7e plaats in haar halve finale is ze om 17.19 uur van de partij in de finale van de massastart. . Ook Tas naar finale massastart Sandrine Tas volgde het voorbeeld van Swings. Met een 7e plaats in haar halve finale is ze om 17.19 uur van de partij in de finale van de massastart.

clock 14:09 14 uur 09. Swings door naar finale massastart. Bart Swings heeft zich vanmiddag vlot geplaatst voor de finale van de massastart. De olympische en Europese kampioen op de discipline wil zijn drieluik vanmiddag volmaken. De 32-jarige Swings werd 5e in de eerste halve finale met 10 punten, de top 8 stootte door. Er zijn 2 halve finales. De finale is om 16.58 uur. . Swings door naar finale massastart Bart Swings heeft zich vanmiddag vlot geplaatst voor de finale van de massastart. De olympische en Europese kampioen op de discipline wil zijn drieluik vanmiddag volmaken.



De 32-jarige Swings werd 5e in de eerste halve finale met 10 punten, de top 8 stootte door. Er zijn 2 halve finales.



De finale is om 16.58 uur.