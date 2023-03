Over het WK-succes: "Bart Swings is een laatbloeier, die in zijn dertiger jaren nog groeit en bijleert"

Onze commentator begint met een straffe uitspraak: "Eigenlijk heeft Bart Swings in de finale van de massastart geen indruk op mij gemaakt. Dat lijkt raar om te zeggen, maar we wisten dat Swings dit wel kan in een massastart. Alleen is het natuurlijk niet zo evident om het elke keer weer waar te maken. Zeker niet als alle ogen op je gericht zijn."



"Dan heeft hij donderdag veel meer indruk op mij gemaakt met zijn brons op de 5.000 meter. Dat was de beste 5 km in zijn carrière. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wat hij gisteren deed, moet onderschat worden."





"Op de 5.000 liet hij zijn goede vorm zien, die kwam hem gisteren van pas, want de Nederlanders, die zijn grootste concurrenten waren, heeft hij echt wel aan gort gereden. Ze gaven ook grif toe achteraf dat Swings de beste was." Bart Hoolwerf pakte zilver, Jorrit Bergsma schaatste naar de 5e plek.



Sterckx: "En wat misschien nog het mooiste is: ik kan het riedeltje van een jaar geleden herhalen. Swings is alweer op de afspraak. Hij stelt zich die wereldtitel als doel, net zoals bij de Winterspelen vorig jaar en hij staat er op het moment dat het moet. Dat is lang niet iedereen gegeven om zo te pieken."