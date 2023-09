Bart Swings sluit WK skeeleren af met goud op marathon, zijn 6e medaille: "Het is de sport die ik het liefst beoefen"

Swings hield in Montecchio Maggiore op de marathon de Duitser Felix Rijhnen en de Colombiaan Kevin Lenis achter zich bij temperaturen tot 36 graden. Onze landgenoot maakte zich enkele honderden meters voor de streep op de licht stijgende Via San Giovanni Bosca los van een kopgroep van 12. De sterke Colombianen maakten het hem de hele wedstrijd lang letterlijk en figuurlijk knap lastig met af en toe trek- en duwwerk. "Zo gebeurt dat in de marathon", reageerde Swings. "Ik heb ermee leren omgaan." Suttels zat aanvankelijk in een vluchtersgroep met zijn zessen. "Maar ik voelde me niet 100 procent, ik had het niet kunnen afmaken." Waarna de Belgen voluit de kaart Swings trokken. Suttels eindigde 12e.

20e wereldtitel

Voor Swings is het de 20e WK-titel in zijn loopbaan. In deze editie haalde hij er 4. Hij had eerder goud op de puntenkoers over 10 km op de weg, op de afvalling op de weg en op de kilometer op de piste.



De olympische schaatskampioen pakte ook de andere kleuren: brons op de 10 km puntenkoers op de piste en zilver op de piste-afvalling over 10 km.



Het was 4 jaar geleden dat Swings nog eens een WK skeeleren meemaakte, in Barcelona was hij toen ook goed voor 6 medailles, waaronder 3 gouden.



Swings is fysiek sterker dan ooit. Volgens Erik Bouwman, een van de schaatscoaches van zijn team IKO, scoort hij op alle waarden hoger dan vorig jaar.



Jason Suttels pakte achter Swings het zilver op de puntenkoers op de weg en zorgde voor de 7e Belgische elitemedaille.



Bij de vrouwen was het marathonpodium totaal Colombiaans, met Johanna Viveros op 1. Jorun Geerts werd 22e, Fran Vanhoutte 25e.