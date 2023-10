Daniel Ricciardo maakt zich op voor rentree na polsbreuk: "Hand voelt goed tijdens het rijden"

Na twee maanden in de schaduw straalt hij weer als een zonnetje.

Daniel Ricciardo is voldoende hersteld van zijn polsbreuk om weer achter het stuur te kruipen. Komend weekend is hij dan ook van de partij in Austin.

"Het werk op de simulator gaat goed", deelt de 34-jarige Australiër op Instagram. "Mijn hand voelt goed genoeg om te rijden."

"Iedereen weet dat ik enorm hou van Austin. Dus die race wil ik voor geen geld van de wereld missen. Tot dan!"

De terugkeer van Ricciardo betekent ook een einde aan de invalbeurt van Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander imponeerde in een matige wagen en pakte in Singapore ook twee punten voor de Italiaanse renstal. Een zitje in de F1 levert het hem (voorlopig) niet op.