Ook in 2025 racen F1-bolides in Spa-Francorchamps

In een wereld waar het grote geld een rol speelt en met nieuwe, kapitaalkrachtige spelers is een Belgische Grote Prijs sinds een aantal jaren geen evidentie.



De race in Spa-Francorchamps is erg geliefd bij de F1-rijders én -fans, dat is een grote plus voor de Belgische organisatoren. In juli raakte al bekend dat de GP deel uitmaakt van het WK 2024.



En gisteravond kwam het nieuws dat dat ook in 2025 het geval zal zijn. Dat bevestigde de Belgische organisatie.



Sinds 1985 is de F1 op het Ardense circuit vaste prik, enkel in 2003 en 2006 was er geen race. In 2003 wegens een verbod op tabaksreclame, in 2006 door werkzaamheden op het circuit.



De GP van België van dit jaar werd gewonnen door Max Verstappen.