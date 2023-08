Daniel Ricciardo loopt polsbreuk op tijdens vrije oefenritten Zandvoort, 21-jarige reserverijder debuteert

De Australiër Daniel Ricciardo heeft bij een crash tijdens de tweede vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Nederland een polsbreuk opgelopen.

De 34-jarige Australiër ging op het circuit in Zandvoort uit de bocht in de tweede oefensessie van de dag. Voordien had hij in de eerste oefenritten de dertiende tijd neergezet.

De 21-jarige Nieuw-Zeelandse reserverijder Liam Lawson mag in Nederland zo zijn debuut in de Formule 1 maken.

Voor Ricciardo was Nederland nog maar de derde GP van het seizoen, nadat hij begin vorige maand gehaald werd als vervanger van de Nederlander Nyck de Vries, die geen enkel WK-punt kon scoren en vanwege de slechte resultaten moest opkrassen.

Ricciardo maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2011. Hij beleefde zijn beste jaren van 2014 tot en met 2018 bij Red Bull, toen hij zeven Grote Prijzen won en twee keer als derde eindigde in het wereldkampioenschap.

Hij reed nadien ook nog voor Renault. Zijn laatste overwinning vierde hij in 2021 voor McLaren in de Grote Prijs van Italië.