Eeuwige lach, gekke tradities en puur talent: waarom iedereen Daniel Ricciardo een zitje in de F1 gunt

243 dagen na zijn laatste race in de Formule 1 kriebelt het weer helemaal.

Daniel Ricciardo maakt zich op voor zijn eerste schooldag bij AlphaTauri. Eerste opdracht: zich uitleven op de Grote Prijs van Hongarije.

En of iedereen snel zal weten dat de goedlachse Australiër weer op de grid staat.

Zo kijken Pierre Gasly (Alpine) en Nico Hulkenberg (Haas) over hun schouder of ze Ricciardo niet in aantocht zien. Dan horen ze meestal hun naam in een luide brul. Een traditie die door de jaren heen gegroeid is en steeds plezier opwekt.

Laat dat nu net de reden zijn waarom rijders, ingenieurs, journalisten en fans hem allemaal met open armen ontvangen, de terugkeer van de eeuwige lach.

(lees voort onder de tweet)