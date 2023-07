Nyck de Vries drukt pauzeknop in na bons uit Formule 1: "Het doet pijn dat kinderdroom nu al eindigt"

Na de bons was er vooral stilte in het kamp van Nyck de Vries. De intussen ex-rijder van AlphaTauri heeft besloten om even tijd voor zichzelf te nemen. Dat zal de Nederlander nog enige tijd doen, om alles op een rijtje te zetten. "Bedankt aan iedereen die me hartverwarmende berichtjes stuurde de afgelopen weken", deelt hij op Instagram voor hij de pauzeknop opnieuw indrukt.