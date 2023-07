Grote Prijs F1 van Nederland moet "funtax" betalen aan gemeente

Gisteren stemde de gemeenteraad van het Nederlandse Zandvoort over een nieuwe belasting die wordt opgelegd aan de organisatie van de GP van Nederland. De gemeente voerde een heffing in van 3 euro per bezoeker om de kosten verbonden aan het grote bezoekersaantal te dekken.

In de toelichting staat te lezen dat "bijvoorbeeld wegen worden afgesloten en er sprake is van geluidsoverlast en afval." Er wordt ook vermeld dat het toegelaten is voor de organisatie om de extra heffing door te rekenen aan de bezoekers.