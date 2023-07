Lando Norris kan na 2e plaats ook lachen met bandenkeuze: "Was wellicht beslissing van de baas"

Vorige week in Oostenrijk toonde Lando Norris al het potentieel van de "nieuwe" McLaren en in zijn thuisrace in Silverstone was het helemaal raak. De jonge Brit snelde naar de tweede plaats, zijn eerste podium sinds de GP in Imola in 2022.

Norris wist wie hij moest bedanken. "Iedereen in het team heeft het fantastisch gedaan en dit was niet mogelijk geweest zonder hun harde werk. Dit is ongelooflijk." Norris verwees natuurlijk naar de goeie updates aan de auto's van McLaren.

Norris en Piastri maakten vooral indruk in de snelle bochten van Silverstone. "Die McLaren is zo snel als een raket", zei Lewis Hamilton. En die Hamilton trok op het einde van de GP aan het kortste eind in de strijd om plaats 2. "Het was een heerlijk gevecht."