Max Verstappen houdt in Silverstone herboren Lando Norris af voor 6e zege op een rij

Ook daarna was het niet cruisen voor Verstappen. Door een safety car bleven de verschillen beperkt, maar de zege kwam niet meer in gevaar. Voor Red Bull is het de 11e opeenvolgende zege, een evenaring van het record van McLaren uit 1988.

Een zesde zege op een rij voor Max Verstappen, maar deze keer was het niet zo makkelijk. De Nederlander raakte niet goed weg bij de start en moest meteen Lando Norris voor zich dulden. Norris hield het 5 ronden vol op kop en nam Verstappen over.

"Raket" van McLaren brengt Lando Norris naar podium

Was de strjd om de overwinning niet zo intens, dan was dat even anders voor plaatsen 2 en 3. McLaren leek die onder controle te hebben dankzij de nieuwe updates op de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri.

Maar de late safety car gooide roet in het eten. In tegenstelling tot de andere teams koos McLaren voor harde banden en dat leek een tactische blunder. Maar in een intens gevecht met Hamilton hield Norris fantastisch stand. "Deze McLaren is zo snel als een raket", was het commentaar van Hamilton.

Lachende gezichten bij McLaren na de 2e plaats voor Norris en de 4e voor Oscar Piastri, dan stonden de gezichten bij Ferrari op onweer. Ferrari riep zijn rijders veel vroeger binnen voor nieuwe banden, kon niet profiteren van de safety car en zag Leclerc 9e worden en Sainz 10e, achter Alex Albon in de Williams.