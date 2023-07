De Vries na amper 10 races al opzijgeschoven bij AlphaTauri, Ricciardo neemt over

Jaren had hij moeten wachten op een kans in de Formule 1. "Dit is een droom die uitkomt", schreef Nyck De Vries aan het begin van zijn eerste seizoen. Maar lang heeft het niet geduurd voor de 28-jarige rijder.

De Nederlander moest bij AlphaTauri de concurrentie aangaan met Yuki Tsunoda, maar zijn resultaten vielen tegen.

Met een weinig competitieve wagen slaagde Tsunoda er twee keer in om 10e te eindigen en WK-punten te sprokkelen, ploegmaat De Vries raakte niet verder dan een 12e plek in Monaco.

Helmut Marko, de 80-jarige adviseur van Red Bull die over de rijderskeuzes gaat, had eerder al toegegeven dat Christian Horner misschien wel gelijk had. De teambaas van Red Bull was geen voorstander van De Vries, maar Marko drukte toch zijn wil door om de Nederlander te halen als vervanger van Pierre Gasly.

Na de GP van Groot-Brittannië, waar De Vries 17e eindigde, werd de knoop doorgehakt. De Vries, oud-kampioen in de Formule 2 en Formule E, heeft in Silverstone zijn laatste GP gereden. In Hongarije neemt Daniel Ricciardo zijn zitje over.

De Australiër keert na een half jaar afwezigheid terug op de startgrid. Nadat hij afscheid had genomen van McLaren, keerde hij terug naar het oude Red Bull-nest om reserverijder te worden.

In 2012 en 2013 reed Ricciardo al eens voor AlphaTauri, toen nog Toro Rosso, waarna hij de overstap maakte naar Red Bull. Nu krijgt hij een herkansing in de Formule 1. "Ik ben blij om terug te zijn", vertelt hij.

Teambaas Franz Tost is blij met de wissel. "Er bestaat geen twijfel over de rijderskunsten van Daniel, dus zijn integratie zal vlot verlopen. Het team zal profiteren van zijn ervaring. Ik wil ook Nyck bedanken voor zijn waardevolle bijdrage en hem succes wensen voor de toekomst.