Belachelijk gemaakt door zijn voorganger bij Red Bull, toch moet Perez niet vrezen voor zijn zitje

Zelfs de vergelijking met Alex Albon, de rijder van wie Perez het stuur overnam bij Red Bull, begint pijnlijk te worden voor de Mexicaan. Ze stonden dit seizoen al even vaak in Q3.

De vergelijking met tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen gaat al lang niet meer op. Verkleinde Sergio Perez in Bakoe de kloof in de titelstrijd nog tot 6 punten, dan kijkt hij na Silverstone al aan tegen een achterstand van maar liefst 99 punten.

Ook adviseur Helmut Marko, die nooit een blad voor de mond neemt, kraakte de prestaties van Perez niet af. "Zijn positie is helemaal niet in gevaar", stelde de Oostenrijker.

Teambaas Christian Horner denkt er verrassend genoeg niet aan. "Het staat niet in onze plannen om Ricciardo dit seizoen een zitje te geven bij Red Bull", zei hij in Groot-Brittannië. "Dat staat vast."

Met achtvoudig GP-winnaar Daniel Ricciardo als reserverijder heeft Red Bull alvast een volwaardig alternatief achter de hand. Zien we de Australiër opnieuw in actie komen?

Waarom heeft Perez pakken krediet?

"Zijn race was weer vlekkeloos", beaamde Marko. "Zijn snelheid is onberispelijk. En hij eindigde voor Alonso, waardoor de voorsprong op de derde plaats iets is vergroot. Dat is voor ons het doel."

Misschien toch vooral omdat Red Bull mijlenver voor ligt in de strijd om de wereldtitel en de constructeurstitel. Zelfs als Perez het laat afweten, komt de Oostenrijkse renstal nooit in de problemen, met dank aan Verstappen.

Het contrast met Nyck de Vries is groot. De Nederlandse rookie van AlphaTauri wordt bij de kleinste misstap in twijfel getrokken. Waarom heeft Sergio Perez dan pakken krediet bij de Red Bull-top?

Ik sta nog steeds tweede in het kampioenschap en heb er alle vertrouwen in dat ik mijn seizoen weer kan omdraaien.

Toch beseft Perez dat ze bij Red Bull zijn mindere prestaties niet met de mantel der liefde zullen blijven bedekken. De Mexicaan kroop maandag al ijverig in de simulator om de problemen op te lossen.

"We hebben wel enkele ideeën waaraan we moeten werken", zei hij. "Ik heb er vertrouwen in dat we hier doorheen gaan komen. Iedereen in het team weet wat ik kan. Dit gebeurt soms als je je niet helemaal comfortabel voelt in de wagen."

Het vertrouwen van Perez is niet helemaal aangetast. "Ik sta nog steeds tweede in het kampioenschap en heb er alle vertrouwen in dat ik mijn seizoen weer kan omdraaien."

Mooie woorden, maar in Hongarije zal de Mexicaan over twee weken toch vooral met daden moeten komen.