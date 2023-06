Het baalverhaal van Sergio Perez bij Red Bull krijgt nieuw hoofdstuk in Oostenrijk: "Enorm frustrerend"

Een bitterzoete namiddag in Oostenrijk voor Red Bull.

Max Verstappen parkeerde zijn wagen opnieuw op de polepositie. Sergio Perez was in Q3 nergens te bespeuren.

Dat zorgt voor lichte frustratie bij teambaas Christian Horner. "Hij had vandaag de auto om makkelijk op de eerste twee startrijen te staan. Hij reed net zo snel als Max, maar moest wel binnen de witte lijnen blijven rijden..."

Tot drie keer toe overschreed hij de track limits in Q2, waardoor de Mexicaan zijn tijden geschrapt zag en bleef steken op plaats 15. "Het is enorm frustrerend, want hij had mee kunnen strijden om pole. Die pole van Max is fantastisch, maar het succes voelt toch een beetje onvolledig."