Max Verstappen houdt Ferrari's net af in kwalificaties Oostenrijk, Lando Norris is dé verrassing

Op het "thuiscircuit" van Red Bull was Max Verstappen natuurlijk gebrand op de poleposition en net als de voorbije twee jaar slaagde de Nederlander daar ook in. Verstappen had amper 48 duizendste seconde overschot op Charles Leclerc.

De Ferrari's kwamen goed voor de dag tijdens de kwalificaties, want ook Carlos Sainz was supersnel. Hij parkeerde zijn Ferrari op de derde plaats. Dat zijn de startplaatsen voor de race van zondag, zaterdag is er een sprintrace.

Dé positieve verrassing van de kwalificaties in Oostenrijk was Lando Norris. McLaren had grote veranderingen doorgevoerd aan de auto en de updates werkten voor de Brit. Norris snelde naar de vierde tijd in de kwalificaties.