Revolutie in fabriek en knalprestatie in Canada: hoe eeuwige laatste Williams plots droomt van middenveld

Het kneusje van de Formule 1 wil van zijn status af. Williams was de voorbije seizoenen steevast de gedoodverfde kandidaat om laatste te eindigen in het constructeurskampioenschap. Daar brengt één race verandering in. Het verhaal van een revolutie achter de schermen en een werelds weekend voor de ogen van het grote publiek.

"Het doel voor dit seizoen? Een minder slechte laatste zijn." Neen, erg rooskleurig keek Williams-rijder Alex Albon niet naar de huidige jaargang F1 tijdens de testdagen in februari. De wagen van de Britse renstal leek simpelweg niet klaar voor het nieuwe seizoen. Betrouwbaarheidsproblemen, weinig wendbaarheid, ... Geen cadeau in de eeuwige zoektocht naar punten in de WK-stand. Fast forward naar juni 2023: plots staat Williams niet langer op de troosteloze laatste plaats, zoals dat in 3 van de 4 afgelopen seizoenen het geval was. (lees voort onder de tweet)

Met dank aan revolutie

De opmars van het kneusje in de Formule 1 komt enkel tot stand wanneer alle puzzelstukjes passen. Een eerste hoeksteen werd in januari van dit jaar gelegd. James Vowles nam zijn 20-jarige ervaring van bij Brawn en Mercedes mee naar Williams, waar hij het roer overnam. Daar zorgde hij meteen voor een revolutie achter de schermen. Verbaasd dat het Britse team gedateerde methoden en technologieën gebruikte, veegde hij heel wat oude gebruiken van tafel. Hij installeerde een nieuw management en een online databank waar elke verandering aan de wagen – die bestaat uit meer dan 17.000 onderdelen – nauwkeurig wordt bijgehouden.

Williams heeft duidelijk grote stappen gezet. Andrea Stella, teambaas McLaren

Een omslag die zich ook vertaalt naar het circuit. De Williams hinkt niet langer eindeloos achterop. Daar mag het ook zijn laatste plaats van vorig jaar voor "bedanken", want die levert extra tijd in de windtunnel op om alle updates uit te testen. Sterker nog: de wagen kan het duel aangaan met snellere modellen van bijvoorbeeld Alpine of McLaren. Dat is ook Andrea Stella, teambaas van laatstgenoemde, niet ontgaan: "Ze hebben duidelijk grote stappen gezet." "We wisten al dat hun wagen een goede topsnelheid had, maar nu kan die ook steeds goede grip vinden op de weg én de levensduur van de banden erg lang rekken. We hopen binnenkort gelijkaardige stappen te zetten."

James Vowles ruilde begin dit jaar Mercedes voor dochterteam Williams.

En onklopbare Alex Albon

Achter de schermen ligt het tempo een versnelling hoger. De twee rijders op het circuit moeten dat nog steeds kunnen vertalen in puntengewin. Na de 10e plek – en 1 puntje – van Alex Albon in de openingsrace in Bahrein, bleef Williams troosteloos achter op de laatste plek in de stand. Door pech, een gebrek aan zogenaamde race pace en de onervarenheid van 22-jarige rookie Logan Sargeant. In Canada moest en zou daar verandering in komen. De wagen van Albon werd in de vrije oefenritten onderworpen aan een heleboel tests. De reden? Een hoop nieuwigheden aan het koetswerk die voor een betere luchtstroom moet zorgen.

Alex Albon test de aerodynamica van zijn wagen in de vrije oefenritten.