Na het sprookje met Wrexham ook F1-succes? Acteur Ryan Reynolds investeert in Alpine

Bij Wrexham leek het wel alsof ze het filmscenario zelf hadden geschreven. De op twee na oudste voetbalclub ter wereld probeerde al 15 jaar tevergeefs op te klimmen naar de Engelse Football League, tot acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney het team opkochten en er een hollywoodverhaal van maakten.

Dat ze zelfs zonder ervaring in de voetbalwereld succes konden boeken, overtuigde het duo om ook in een andere sport een sprong in het diepe te wagen. Samen met onder meer hun collega Michael B Jordan, bekend van de "Creed"-films, investeren ze in Alpine.

De Franse renstal won als het Renault-team in 2005 en 2006 nog de wereldtitel met Fernando Alonso achter het stuur, maar verloor daarna aansluiting met de top. Het verse kapitaal moet het team in staat stellen om zijn fabriek in Enstone te moderniseren en de kloof met Red Bull, Mercedes en Ferrari te dichten.

Of er ook een serie "Welcome to Enstone" komt, is voorlopig niet duidelijk. Reynolds en McElhenney maakten van hun voetbalsprookje de populaire tv-reeks "Welcome to Wrexham" op Disney, maar de Formule 1 heeft met de Netflix-serie "Drive to Survive" al een succesvol platform.