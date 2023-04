Een Hollywood-sprookje: acteur Ryan Reynolds helpt Wrexham na 15 jaar wachten aan promotie

Wrexham is de op twee na oudste voetbalclub ter wereld, maar dreigde ook een vergeten bladzijde uit de voetbalgeschiedenis te worden.

Nadat de 158-jarige club in 2008 was gedegradeerd uit de League Two, probeerde het al 15 jaar tevergeefs weer op te klimmen naar de Engelse Football League. Een 19e plek in 2020 deed weinig goeds verhopen voor de toekomst.

Tot de Canadese acteur Ryan Reynolds en zijn Amerikaanse collega Rob McElhenney eind 2020 in Wrexham, een grensstadje in Wales, belandden. Met de Hollywoodsterren als nieuwe eigenaars waaide er een nieuwe wind door Wrexham.

Met een zege tegen Boreham Wood kan Wrexham nu zijn langverwachte terugkeer naar de League Two maken. Even leken de bezoekers nog roet in het eten te strooien met het openingsdoelpunt na amper 44 seconden, maar Wrexham-spits Paul Mullin kon orde op zaken stellen: 3-1.

Met een veldbestorming vierden de Welshe fans de promotie. Ook eigenaar Ryan Reynolds, bekend van onder meer de Deadpool-films, kon zijn ogen niet geloven. "Ik kan het nog niet verwerken, ik ben nog sprakeloos", zei hij.