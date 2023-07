5e pole op een rij voor Verstappen in Silverstone, twee McLarens blinken uit met P2 en P3

En of de ingenieurs van McLaren in de roos hebben geschoten met hun updates. Lando Norris gaf de Britse renstal vorige week al hoop met een 4e plek in Oostenrijk en die trend werd bevestigd.

De oranje bolides van McLaren presteerden uitmuntend in Q3 en Norris zette op de valreep nog de snelste tijd neer. De Brit moest nog de tijd van één rijder afwachten, jammer genoeg wel die van Max Verstappen.

De Nederlander verbeterde zijn tijd niet in de tweede sector, maar had toch nog voldoende marge om Norris van de polepositie te duwen. Hij parkeert zijn Red Bull voor de 5e keer op een rij op de pole, de 7e keer al dit seizoen. En elke keer Verstappen op de pole stond, won hij ook de race. Dat belooft.

Morgen krijgt Verstappen niet één, maar twee McLarens in zijn nek, want Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz staan op P4 en P5, voor beide Mercedessen. Alex Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) en Pierre Gasly (Alpine) vervolledigen de top 10.

En Sergio Perez dan? Al 5 races op een rij slaagt de Mexicaan er niet in om in de top 10 te kwalificeren. Ook in Groot-Brittannië liet Perez zich in Q1 verrassen door een rode vlag. De 3 minuten die nog restten op de klok, volstonden niet meer voor een toptijd.