Ook Chelsea zit zonder trainer: Mauricio Pochettino zwaait na één seizoen al weer af

Het internationale trainerscarrousel blijft op volle toeren draaien. Zo heeft ook Chelsea een vacature openstaan sinds vandaag. Mauricio Pochettino heeft de Engelse club in onderling overleg verlaten na een tegenvallend eerste seizoen.

Mauricio Pochettino is volgend seizoen geen trainer meer van Chelsea. De Argentijn verlaat de Engelse club in onderling overleg, zo is dinsdagavond bekendgemaakt.

De 52-jarige Pochettino kwam vorige zomer naar de Blues en ondertekende toen een contract voor twee seizoenen.

Onder zijn hoede eindigden de Londenaars als zesde in de Premier League, goed voor een ticket voor de barrages van de Conference League. Eind februari greep Chelsea net naast een prijs door op Wembley de finale van de EFL Cup met 0-1 te verliezen van Liverpool.

Pochettino trainde eerder Espanyol, Southampton, Tottenham (waarmee hij in 2019 de Champions League-finale bereikte) en PSG.