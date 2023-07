Een herboren auto en terugkeer van het plezier: waarom McLaren de morele winnaar was in Oostenrijk

Want dat was het wel.

De aandachtige kijker zag opnieuw een fonkel in de ogen van Lando Norris na zijn vierde plek in Oostenrijk. De eeuwig goedgeluimde Brit met Vlaamse moeder genoot zichtbaar van de hernieuwde McLaren.

Een grote stap die iedereen verrast

McLaren wilde zijn updates aan de wagen niet met toeters en bellen aankondigen in Oostenrijk. Waarom zou de Britse renstal? Tot slot van rekening tastten de ingenieurs nog steeds in het duister of ze ook zouden werken op het circuit.

Die bevestiging volgde snel, met dank – nog steeds maar 23-jarig toptalent – Norris.

In de kwalificatie voor de wedstrijd op zondag parkeerde hij zijn laagvlieger op plaats 4. Zaterdagochtend deed hij nog een plekje beter door de 3e tijd te klokken voor de sprintrace. Enkel de ongenaakbare Red Bulls reden sneller.

"Al was ik voor de start eerlijk gezegd erg nerveus", zegt de Brit er zelf over. "Ik dacht dat we in de race zelf nog snelheid tekort zouden komen om die posities vast te houden."