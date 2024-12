Lando Norris excuseert zich na pijnlijke straf: "Ik heb het team in de steek gelaten"

Ongeveer 15 ronden later viel het harde verdict: een stop & go van 10 seconden. Norris moest met andere woorden 10 seconden stil staan in de pits vooraleer hij weer kon vertrekken. Hij eindigde na een inhaalrace nog als 10e, maar ziet Charles Leclerc in de WK-stand naderen tot op 8 punten.

Norris haalde zijn voet niet van het gaspedaal toen er een gele vlag was op het rechte stuk. Verstappen had het in de smiezen en speelde klikspaan over de boordradio.

Lando Norris was in een hevige strijd verwikkeld met Max Verstappen voor de overwinning in de GP van Qatar. De McLaren-rijder achtervolgde de wereldkampioen rondenlang op korte afstand, maar halfweg koers liep het fout.

"Eerlijk, op dit moment begrijp ik nog altijd niet wat er is gebeurd", reageerde Norris meteen na de race. "Blijkbaar heb ik niet vertraagd voor een gele vlag. Ik ben geen idioot, als ik die had gezien dan had ik natuurlijk trager gereden."



"Ik weet nog niet of ik die gele vlag gewoon niet gezien heb of ik gewoon dom ben geweest. Sowieso is de regel duidelijk, dus ik ga niet discussiëren over de straf."



Norris had vooral het gevoel dat hij het team had teleurgesteld. "Het team had me een goeie auto gegeven voor vandaag en ik heb hen in de steek gelaten. Ik kon het niet slechter doen dan wat ik vandaag heb gedaan. Ik kan mij enkel excuseren."



Mclaren houdt in het WK voor consructeurs nog 21 punten over op eerste achtervolger Ferrari. Die voorsprong moet het komende zondag in Abu Dhabi verdedigen in de laatste GP van het seizoen. McLaren won voor het laatst het WK voor constructeurs in 1998.