Ongenaakbare Max Verstappen snelt in Oostenrijk met overschot naar vijfde zege op een rij

Poleposition, snelste ronde en 5e zege op een rij

Heel even was er spanning in de race. Ferrari had geprofiteerd van de virtuele safety car om Charles Leclerc en Carlos Sainz nieuwe banden te geven en zo kwam Max Verstappen na zijn pitstop achter beide Ferrari's terecht.

Maar lang duurde die spanning niet. Verstappen toonde waarom hij al het hele jaar oppermachtig is. Hij poetste zijn achterstand snel weg en met een klinische nauwkeurigheid snelde hij beide Ferrari's weer voorbij naar de leidersplaats.

Die kwam daarna nooit meer in gevaar. Zijn voorsprong was zelfs zo groot dat hij in de slotfase een extra pitstop kon inlassen. Daar zat natuurlijk een idee achter: op nieuwe, zachte banden snoepte Verstappen de snelste ronde nog af van ploegmaat Sergio Perez.