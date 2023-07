'Track limits' eisen ook na de finish nog hun tol: Sainz, Hamilton en Gasly zijn slachtoffers

Aston Martin heeft met succes protest ingediend tegen de uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk. De wedstrijdleiding besliste om alle mogelijke overschrijdingen van de 'track limits' te laten herbekijken. De rijders moeten minstens met 1 band binnen de grenzen van het circuit blijven.

Maar in Oostenrijk was dat duidelijk in bochten 9 en 10 een probleem voor de rijders. Het regende straffen in de kwalificaties, maar ook in de GP van zondag. Onder anderen Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Alexander Albon incasseerden vijf seconden tijdstraf.

Maar na de race claimde Aston Martin dat er veel meer straffen hadden moeten volgen. De stewards bekeken de klacht van het Britse team en heeft nog meer straffen uitgesproken en de uitslag aangepast.

Dat heeft onder meer gevolgen voor Carlos Sainz (Ferrari), die van vier naar zes zakt, Lewis Hamilton (Mercedes), van zeven naar acht, en Pierre Gasly (Alpine), van negen naar tien.

Vier rijders schuiven op in de uitslag: Lando Norris (McLaren) klimt van vijf naar vier, Fernando Alonso (Aston Martin) van zes naar vijf, George Russell (Mercedes) van acht naar zeven en Lance Stroll (Aston Martin) van tien naar negen.