Anderlecht beroept zich op machteloosheid na supportersgeweld in ontspoorde Clasico

Anderlecht en het bondsparket hebben dinsdag voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal gedebatteerd over de verantwoordelijkheid van clubs bij wangedrag van hun supporters. Paars-wit kreeg in eerste aanleg een speeldag achter gesloten deuren voor de uit de hand gelopen Clasico in december, net als Standard. De Brusselse club vindt echter dat het er alles aan gedaan heeft om dat te voorkomen.