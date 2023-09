Waarom rookie Liam Lawson de bazen bij Red Bull kopzorgen bezorgt voor 2024

Na amper 10 GP's moest De Vries plaats ruimen voor Ricciardo. Red Bull plaatste Ricciardo bij AlphaTauri als maatstaf voor Tsunoda, om te kijken of de Japanner wel uit het juiste hout gesneden is om ooit voor Red Bull te rijden.

Toen Daniel Ricciardo in zijn testwerk indruk maakte op Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko rijpte het idee om de Australiër opnieuw een kans in de Formule 1 te geven. Daar zat een plan achter.

In de kwalificaties veroordeelde hij niemand minder dan Max Verstappen tot Q2 en in de race deed hij nog beter. In de meest uitputtende GP van het jaar hield hij het hoofd koel en profiteerde van opgaves van Ocon en Russell om als 9e 2 belangrijke punten te scoren.

De Nieuw-Zeelander heeft niet de grootste adelbrieven, maar werd in Zandvoort in het diepe gegooid. Lawson bleek te kunnen zwemmen, in de regen in Nederland bijna letterlijk. Ook zijn prestatie in Monza (11e) mocht gezien worden en toen moest Singapore nog komen.

Dat plan viel in duigen toen Ricciardo een beentje in zijn hand brak in Zandvoort. Enter Liam Lawson , het 21-jarige Red Bull-product dat als reserverijder in de wachtkamer zat.

Ricciardo, Tsunoda en Lawson: 3 rijders voor 2 zitjes

De ervaring van Ricciardo is welkom bij AlphaTauri. Hij is nog aan het herstellen van het breukje in zijn hand, maar was er al bij in Singapore en zat tijdens de sessies op de pitmuur om het team met raad bij te staan.

"Vast zitje voor Lawson? In F1 kan dat snel veranderen"

De toekomst van Tsunoda is dan weer plots gehuld in twijfels. De opvliegende Japanner maakte in Monza en Singapore geen goeie beurt beurt.



Hij kon weinig doen aan het mechanische defect in de opwarmronde in Italië en het contact met een overenthousiaste Sergio Perez in Singapore, maar 0 ronden voltooien in 2 GP's staat niet goed op je cv.



En Lawson toonde net wel zijn betrouwbaarheid. "Wij volgen zijn prestaties van heel dichtbij", zei Horner. "Dit is een unieke kans voor hem om te tonen wat hij in zijn mars heeft. De pech van Daniel was een geluk voor Liam. Daar moet hij gebruik van maken."



Tsunoda lijkt nog altijd in poleposition te liggen en heeft de beste troefkaarten in handen. Hij presteerde goed in de eerste seizoenshelft en wordt natuurlijk gesteund door Honda, dat tot en met 2025 samenwerkt met Red Bull voor de motor. Daarna hebben de Japanners een deal met het Aston Martin-team.



Maar Lawson is zijn kans in de F1 met beide handen aan het grijpen. Horner: "Hij laat zien dat hij een talent is voor de toekomst. We zitten met een luxeprobleem."

Dat ziet ook Helmut Marko: "Of Lawson een vast zitje in de Formule 1 kan krijgen in plaats van een rol als reserverijder? In F1 kan dat heel snel veranderen."



Vraag dat maar aan Nyck de Vries.