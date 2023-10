Florian Senechal ruilt Soudal-Quick Step voor Arkéa

Als de spraakmakende fusie met Jumbo-Visma er komt, zal Florian Sénéchal die niet vanaf de eerste rij meemaken. De snelle Fransman verlaat Soudal - Quick Step en gaat vanaf volgend jaar voor Arkéa - B&B Hotels koersen.

Net als verschillende collega's - zoals Fabio Jakobsen, Davide Ballerini en Tim Declercq - was hij einde contract bij de ploeg.

Sénéchal kwam begin 2018 toe bij het team van Patrick Lefevere. Die had hem overgenomen van Cofidis, nadat hij eerder al voor de jongerenploeg van Quick-Step had gereden.

Op zijn palmares prijken 5 profoverwinningen. Hij was de beste in Le Samyn (2019), de Druivenkoers (2020), een rit in de Vuelta (2021) en de Primus Classic (2021). Vorig jaar pakte hij ook de Franse titel op de weg.

Sénéchal heeft een contract voor 2 seizoenen getekend bij Arkéa. Hij zal er een belangrijke rol zal spelen in de sprinttrein van Arnaud Démare.