Tim Merlier vlamt iedereen uit het wiel voor vierde feestje van Soudal-Quick Step in Slovakije

Tim Merlier heeft het perfecte rapport van Soudal-Quick Step nog wat extra glans gegeven in de Ronde van Slovakije. Onze landgenoot was de snelste in de sprint en pakt zo zijn tweede ritzege. Cees Bol (Astana) en Luca Colnaghi (Green Project) mochten mee op het podium voor een nieuw Belgisch feestje.