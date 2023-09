BEKIJK: Ook in de Ronde van Slovakije is ontketende Tim Merlier de rest van de sprinters te snel af

Tim Merlier heeft opnieuw mogen vieren. Onze landgenoot heeft in een massasprint de tweede etappe gewonnen van de wielerronde van Slovakije.

Na een miezerige rit van 143,9 kilometer was hij in de straten van Poprad de snelste in een massasprint. Merlier haalde het in een oplopende spurt met duidelijke voorsprong voor de Nederlander Cees Bol en de Amerikaan Colby Simmons.

Het was de tiende individuele seizoenszege voor de dertigjarige sprinter. Dit weekend was hij ook al de snelste in de GP de Fourmies.

De Fransman Rémi Cavagna, een ploegmaat van Merlier bij Soudal-Quick Step, blijft daags na zijn solozege in de openingsrit aan de leiding van het algemene klassement. De Ronde van Slovakije duurt nog tot en met zondag.