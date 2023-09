De Red Flames in Engeland: "Hoogste niveau, behalve het eten"

Justine Vanhaevermaet (31): "Iedereen is voetbalfan"

club: Everton

Everton positie: middenveld

middenveld 3e jaar in de Women's Super League Justine Vanhaevermaet kent het Engelse voetbal het best. Na twee jaar bij Reading zet ze een stap hogerop bij middenmoter Everton. "Hier voetbal je elke week op het hoogste niveau. Dat speelt ook in het voordeel van de nationale ploeg", vertelt de Belgische international. "Elke wedstrijd in Engeland moet je 100 procent zijn of je verliest. Dat geldt zowel voor matchen tegen topteams als voor wedstrijden tegen de ploegen onderaan de rangschikking." "Het vrouwenvoetbal is populair in Engeland", getuigt Vanhaevermaet. "Zeker nadat ze het EK hebben gewonnen en nu ook vicewereldkampioen zijn." "In Engeland draait alles om voetbal. Iedereen is fan van een ploeg, het bestaat niet dat je geen favoriet team hebt." Een ding kan wel beter, vindt de Red Flame. "Ons eten is sowieso beter. Bonen en wak brood 's ochtends kan ik niemand aanraden", lacht Vanhaevermaet.

Janice Cayman (34): Last Dance in Engeland

club: Leicester

Leicester positie: middenveld

middenveld 1e jaar in de Women's Super League Janice Cayman is als meest ervaren international nu pas in Engeland beland. Zij speelde jaren op het hoogste niveau in Frankrijk, komend seizoen voetbalt ze voor Leicester City.

"Ik heb altijd de ambitie gehad om in Engeland te voetballen", legt Cayman uit, "maar toen kwam Lyon aankloppen."

Lyon is de meest succesvolle club in Frankrijk en 8-voudig winnaar van de Champions League. Leicester was vorig seizoen een laagvlieger in Engeland. "Ik wil er mijn ervaring delen", vertelt de Red Flame. "Of het mijn last dance wordt? Dat mag je gerust zeggen."

Na jaren topvoetbal in Frankrijk maakt Janice Cayman de oversteek naar Engeland.

Nicky Evrard (28): uitgeleend door kampioen Chelsea

club: Brighton & Hove Albion



Brighton & Hove Albion positie: doel

doel 1e jaar in de Women's Super League

Nicky Evrard heeft lang getwijfeld om de oversteek te maken. "Ik vond het een grote stap om familie en vrienden achter te laten", legt de nationale doelvrouw uit. "Daar had ik het wat lastig mee."

Tegen Chelsea kon Evrard geen neen zeggen, maar bij de kampioen komt ze voorlopig niet in actie. Brighton Hove & Albion huurt de keepster voor een jaar.

"Ik ben nieuw in Engeland en heel benieuwd naar de competitie. De overstap van OHL naar Chelsea is een hele grote." "Brighton is voor mij de ideale tussenstap. Ik kan er spelen en kennismaken met de Super League."

Kampioen Chelsea leent doelvrouw Nicky Evrard dit seizoen uit aan Brighton.

Amber Tysiak (23): "Fans in het tankstation"

club: West Ham United

West Ham United positie: verdediging

verdediging 1e jaar in de Women's Super League Amber Tysiak is de jongste Belgische international in de Women's Super League. "In mijn eerste seizoen wil ik zoveel mogelijk spelen", vertelt de 23-jarige verdedigster. "Titularis worden bij West Ham is mijn eerste doel. Daarna zien we wel wat de toekomst brengt." "Ik ben ambitieus, misschien zet ik nog een stapje hoger", zegt Tysiak, die al herkend wordt over het Kanaal. "Meer dan in België. In de buurt van de club, waar ik ook woon, kennen ze veel speelsters." "Onlangs sprak ik iemand me over het voetbal aan in het tankstation. Best leuk", lacht ze.

Amber Tysiak is de jongste Red Flame in Engeland.