Chelsea leent Nicky Evrard meteen uit aan Brighton

Nicky Evrard maakte deze zomer de oversteek naar de Women's Super League in Engeland: van OHL naar Chelsea.

Om enkele weken voor de start van de competitie naar Brighton te verhuizen. Chelsea leent de Belgische doelvrouw een seizoen uit.

"Evrard heeft het uitstekend gedaan op Belgisch en op internationaal niveau met de nationale ploeg. Nu krijgt ze de kans om kennis te maken met de Women's Super League", klinkt het in Brighton, dat vorig seizoen 11e werd.

Bij kampioen Chelsea was de concurrentie erg zwaar. Met Berger en Musovic heeft de club al twee doelvrouwen van topniveau in de kern. Zij maken allebei kans op de titel Doelvrouw van het Jaar op de FIFA Best Football Awards.