Fiere Flames genieten na van stuntzege tegen Nederland: "We geloven nu nóg meer in onze kansen"

"We hebben hier keihard voor gewerkt, elke dag op training keihard knokken. Ik ben echt supertrots op wat we vandaag gepresteerd hebben als team", aldus Blom.

“Na de vorige match tegen Nederland hadden we gevraagd om keihard te werken. Dat hebben ze gedaan, het was een echte teamprestatie", opende bondscoach Ives Serneels .

Een echte teamprestatie dus, een geluid dat ook terugkeerde in de reactie van Detruyer: “Er stond vandaag een echt team. Tegen een goed voetballende ploeg als Nederland moet je een blok zetten. Dan moet iedereen er staan.”



“De organisatie stond goed en waar we konden, hebben we hen ook pijn proberen te doen", vertelde Serneels nog.



Bij de bondscoach was er vooraf al geloof in een goed resultaat tegen topland Nederland.



"Ik heb rare blikken gezien, maar we wisten wat de situatie toen was. We hebben kwaliteit in onze groep. We kunnen nog groeien, maar dit is een prachtige overwinning in het verloop van onze Flames.”



“Het grote verschil vandaag was die agressiviteit, gekoppeld aan fysiek vermogen. In de tweede helft hebben we de intensiteit weten te behouden.”

