Belgische teams maken zich, zonder Derwael, op voor WK turnen in eigen land: "Olympisch ticket blijft het doel"

Onthoofd vrouwenteam

Begin deze maand raakte bekend dat het Belgische vrouwenteam onthoofd naar het WK moest trekken. Sterkhoudsters Nina Derwael (ontwrichte schouder) en Lisa Vaelen (klierkoorts) moesten geblesseerd afzeggen. "We kenden een moeilijke voorbereiding afgelopen weken, met het verlies van twee titularissen in ons team", trapte hoofdcoach Marjorie Heuls een open deur in tijdens het persmoment vrijdag. "Dat had zeker een effect op het moreel van de groep." "Maar de meisjes hebben zich vol ingezet en toonden hun kwaliteiten en karakter op de laatste test. Iedereen is klaar om het beste van zichzelf te geven. Ondanks dat we onze twee sterkste gymnastes missen, is het algemene niveau van de groep gestegen." "We zijn er dan ook van overtuigd dat we een mooi resultaat kunnen neerzetten voor eigen publiek. Het zal niet makkelijk zijn, maar we ambiëren nog steeds de top 12 in de teamcompetitie (en een bijhorend olympisch ticket, red.)."

Jutta Verkest, Maellyse Brassart, Fien Enghels, Yléa Tollet en Erika Pinxten komen bij de afwezigheid van Derwael en Vaelen in actie. Margaux Dandois is reserve.

"Maellyse liep een lichte enkelblessure op tijdens een stage in Duitsland", gaf Heuls meer info bij de selectie. "Ze neemt de brug en sprong voor haar rekening. Ze heeft een belangrijke rol in het team met al haar ervaring, ze zal de rol van "mama van de groep" op zich nemen."

Ook Jutta Verkest zal bij afwezigheid van Derwael en Vaelen een belangrijke rol vervullen in het team. "Ik verwacht dat we het beste uit onszelf kunnen halen, plezier kunnen maken en genieten van de sfeer in Antwerpen." "Het waren geen makkelijke weken. Maar elk team kent zijn ups and downs, we komen hier sterker uit. Ik denk zeker dat we het niveau hebben om de top 12 te halen in de teamfinale. Niet klagen, gewoon doen." Ook voor Verkest was de blessure van Derwael een klap. "Er gaat dan plots een rilling door heel je lichaam. Je verwacht niet dat het gebeurt, maar toch is het er plots. Dan moet je de knop omdraaien en de volgende dag weer het beste van jezelf geven."



Mannenteam op volle sterkte

De mannen treden wel op volle sterkte aan met Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Maxime Gentges, Glen Cuyle, Nicola Cuyle en reserve Victor Martinez.

Kuavita is er bij na een periode van kwaaltjes. "Hij is echt fit en heeft een goede voorbereiding gehad", vulde hoofdcoach Koen Van Damme aan. "Noah is heel belangrijk voor het team, hij is aan de rekstok en de brug echt een grote meerwaarde. Ook individueel kan hij aan de rekstok op een goed resultaat mikken."

Gentges, met zijn 28 jaar de nestor van de groep, verraste in april nog met zilver aan het paard met bogen. "Hij heeft heel veel ervaring op het hoogste niveau, het wordt al zijn achtste WK. Op het paard met bogen kan hij dromen van een finale, zeker na zijn goede EK (waar hij zilver veroverde, red.)."

"Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn en we de wedstrijd gaan aanvatten met heel veel zin", sprak Koen Van Damme nog voor de Sporza-microfoon. "Het team heeft er nog nooit zo sterk uitgezien. We hebben op verschillende nummers onze moeilijkheid drastisch verhoogd."

"Mijn verwachting is dat ons puntenrecord gebroken kan worden. We willen aan Antwerpen, België en de wereld tonen dat we trots mogen zijn om de ontwikkeling die we doormaakten. We mikken met ons team op de hoogst mogelijke plaats."

Programma WK turnen in Antwerpen: