Nina Derwael geeft update: "Zaterdag operatie", minstens 3 maanden out

Later op de avond kwam de Gymfed met extra informatie: "Na overleg met de medische staf en diverse schouderspecialisten bleek operatief ingrijpen de enige optie."



"Pas na de ingreep zal het duidelijker worden hoe de revalidatie er zal uitzien. Dat zal week per week geëvalueerd worden. Het is momenteel te vroeg om uitspraken te doen over het opnieuw bewegen of belasten van haar schouder."



"Nina zal in elk geval een primaire revalidatieperiode van 3 maanden moeten inlassen." Op de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus) wil ze haar titel verdedigen.