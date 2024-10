Greet Minnen moet afdruipen in de tweede ronde in Osaka

Na haar klinkende zege in de eerste ronde in Osaka is Greet Minnen (WTA-95) in de tweede ronde op de Française Diane Parry (WTA-52) gebotst. Het 7e reekshoofd was met 6-4, 6-2 te sterk.

Vorig jaar in Guangzhou had Greet Minnen hun enige vorige ontmoeting vlot gewonnen. Ze dwong ook nu meteen een breakbal af, maar Parry werkte die weg en pakte in het volgende spelletje wél de opslag van de Belgische af.



Die liet later in de eerste set nog een breakbal liggen, zodat na 47 minuten een gelijk opgaande eerste set in het voordeel eindigde van de Française.



Het begin van de tweede set was voor Parry, die met een dubbele break 3-0 uitliep. Minnen kon nu geen breakkansen meer afdwingen, na 1 uur en 25 minuten was het derde matchpunt het goede.



In de kwartfinales speelt Parry tegen de Deense Clara Tauson (WTA-64).



Later vandaag speelt Elise Mertens ook nog in de 1/8e finales in Osaka. Het 3e reekshoofd bekampt de Australische qualifier Kimberly Birrell (WTA-150).